"Maurizio Sarri vuole tornare ad allenare e si sta liberando dal contratto con la Juventus". Aurelio Virgili, amico del tecnico toscano, ha dichiarato a Tuttosport: "Sa che l'esonero fa parte del gioco, è sereno e non l'ho mai sentito amareggiato o pentito. Forse è un bene o forse è un male aver chiuso in anticipo con la Juve. Dopo l'Europa League col Chelsea ha vinto uno scudetto ed è stato esonerato, ma adesso trionferà con un altro club e la vittoria sarà vissuta come meno scontata rispetto a quanto è accaduto con i bianconeri".



"Penso e spero di rivederlo in panchina prima di Natale. Con la Juventus, nonostante quello che si dica, non ha litigato. E lo dimostra il fatto che stia parlando con il club per risolvere il contratto. Stanno cercando un accordo che soddisfi tutti e che consenta a Maurizio di sentirsi libero di allenare e alla Juventus di risparmiare".



"Come tutti i tifosi viola, pur avendo il massimo rispetto per Beppe Iachini, ho un sogno: Maurizio a Firenze. Vederlo vincere con la Fiorentina sarebbe il massimo. Un ritorno al Napoli? Perché no? Maurizio è un professionista e la separazione con De Laurentiis non ha cancellato il rispetto reciproco. Ancora insieme a Paratici? Non penso succederà più, ma nel calcio mai dire mai".