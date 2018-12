Entrambi stanno vivendo un momento complesso nel loro club, entrambi hanno smarrito il loro marchio di fabbrica ovvero il gol.. Con la riapertura del mercato alle porte la loro situazione potrebbe dar vita a un vero e proprio intrigo, perché nelle ultime ore si sono moltiplicate le voci su un possibile scambio di prestiti.Secondo quanto verificato dalla nostra redazione,Ne ha parlato con la dirigenza del Chelsea, un desiderio che torna dopo il tentativo andato a vuoto della scorsa estate. Proprio l'argentino, in sede di presentazione da nuovo attaccante del Milan, confidò alla stampa: 'Al Chelsea mi voleva solo Sarri, qui al Milan tutti'. Il riferimento era aNegli ultimi 7 anni non ha mai dato il proprio benestare all'acquisto di giocatori over 30, seppur con un curriculum di tutto rispetto.I costi troppo elevati dell’operazione hanno sempre complicato l’affare, rimasto sempre soltanto un’idea. Gattuso stima l'attaccante spagnolo, i due si sono parlati e trovati in sintonia nella primavera scorsa. E il fatto che in questo momento lo spazio al Chelsea si sia ridotto potrebbe essere un'ulteriore motivazione.Sembra l'incastro perfetto del puzzle: Higuain che torna dal suo mentore Sarri, Morata soddisfa il suo desiderio rossonero. Anche le cifre paiono combaciare: l'incidenza dei due attaccanti sui bilanci di Milan e Chelsea sono pressoché uguali, l'argentino supera solo di 500000 euro quello dell'ex Real Madrid.. Esiste un gentlemen's agreement tra Paratici e Leonardo, vincolato all'approdo in Champions League del Diavolo. Ecco che l'incastro perfetto in realtà è solo una ipotesi molto difficile per gennaio, considerando che lo stesso Gattuso non vuole privarsi del Pipita perché convinto che la sua voglia di rivalsa sarà l'arma in più per la seconda parte di stagione. Tra formule, sentimenti contrastanti e le esigenze di terzi: il clamoroso scambio Morata-Higuain potrebbe essere rimandato alla prossima estate, Chelsea permettendo.