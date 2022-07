Eppur si muove. La Lazio ha avuto un inizio di mercato lento ma ora è pronta a scatenarsi.. Per il primo è pronto un(bonus compresi) di euro netti a stagione, la fumata bianca è a un passo. Ai dettagli anche la trattativa con il Verona per il centrale classe 1998:. Il club biancoceleste ha messo la freccia del sorpasso sull’Atalanta su un talento molto apprezzato da Sarri.. Per dimezzare l’esborso economico il club andaluso potrebbe inserire il cartellino del centrocampista offensivo Oliver Torres che è gestito dalla stessa agenzia di procuratori del “Mago”.