L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato dopo la vittoria per 1-0 contro il Genoa agli ottavi di finale in Coppa Italia: "Sono qui a Roma da tre anni e sono tre anni che la Lazio è in crisi, questa settimana abbiamo vinto tre partite... La nostra unica colpa è non aver chiuso prima la gara, oggi come col Cagliari. La gente fischia perché guarda la classifica e pensa sia facile battere il Cagliari, ma si sbaglia".



"Guendouzi è un ragazzo di grande personalità e con un'energia straripante, ha doti fisiche e mentali che gli consentono di unire qualità e quantità".

"Vecino? Non ho niente da chiarire, è una vicenda di spogliatoio. La società d'accordo con me ha deciso questa soluzione, ne riparleremo tra qualche giorno".

"Felipe Anderson non è mai stato continuo, croce e delizia. Si tratta di un ragazzo estremamente sensibile, ma nei rapporti e per le critiche. Non c'entra il contratto in scadenza".