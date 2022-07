La gorgia toscana è un primo indizio. Da, sulla costa Pacifica del Canada, perè un tratto distintivo. Tecnico italiano, classe ’76, ha oltrepassato l’oceano alla ricerca di nuove esperienze. E pochi giorni fa, con i suoi, ha vinto la finale delcontro ildegli azzurri: ". I nostri avversari hanno costruito una squadra nuova, con giocatori fenomenali. Ci davano per spacciati, abbiamo fatto l’impresa". Ai calci di rigore, campioni del Canada dopo l’1-1 dei tempi regolamentari: "Tecnicamente è così. A. È un percorso lungo, che rende il successo ancora più speciale".Fiorentino doc, Vanni Sartini ha accettato la sfida americana a fine 2015, dopo una carriera da portiere, in seconda categoria, e da tecnico. Prima nei dilettanti del Mezzana, poi al seguito dia Livorno e a Bari e successivamente in Figc, per curare le relazioni internazionali al Centro Studi e Ricerche di Coverciano. "Sono nati lì i primi legami con la Mls, una svolta. In quei giorni ho deciso di partire per gli Stati Uniti, per lavorare con la Federazione americana e contribuire alla formazione di una nuova generazione di tecnici". Fino alla grande occasione: "A un certo punto,mi chiamò a Vancouver come suo vice.". Passo precedente all’approdo da head coach in prima squadra: "Nelle ultime due stagioni, Vancouver è uscita dalla Coppa al primo turno, contro squadre di categoria inferiore. È questo il motivo che mi ha portato a guidare il club la scorsa estate, con l’obiettivo di arrivare all’atto finale della competizione". Raggiunto con l’aiuto del destino: "". Sliding doors."È un trionfo che significa tanto, ancor più bello perché arrivato dopo sette anni senza vittorie per il club". E contro un avversario considerato favorito, grazie a una campagna acquisti monstre. "È stata una partita sentita, anche per gli azzurri.. Spero che giocatori del genere possano attirare altri campioni, gente che permetta di alzare il livello della competizione. Basta guardare l’assist fatto da Bernardeschi per il gol dell’1-1. In Mls, cose così le fa solo lui". Dopo una giornata abbondante di festeggiamenti, la testa del tecnico e dei suoi ragazzi torna al campionato e alla, con un obiettivo cerchiato in rosso: "I playoff.Ora siamo a tre punti dall’obiettivo, a dodici partite dalla fine. Servono 20 punti, sono sicuro che ce la faremo".Quando risponde al telefono, Sartini non perde di vista l’orologio.: prima dell’allenamento con la squadra, trova il tempo per raccontare il suo modo di intendere il calcio: "La Mls si sta europeizzando. Dai giocatori agli allenatori, passando per la varietà delle soluzioni in campo. Nel 2016, tutti giocavano con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1. Poi, grazie a giovani tecnici, c’è stata una bella crescita". Diverse le differenze tra il calcio italiano e quello degli States: ". Poi giocheremo invece in casa, con temperature ben più basse". Un fattore da non sottovalutare: "Ciò condiziona molto il lavoro della settimana, soprattutto in questo periodo ci sono tante partite e non si può stressare il corpo dei giocatori. Qui è impensabile fare una doppia seduta". Ma il discorso è anche strutturale: "È una questione di organizzazione, da noi comanda il salary cap. Ci sono i(Designated Players, ndr) come Insigne, ma per la costruzione delle squadre il budget è definito e bisogna pescar bene dalle università e dalle categorie inferiori".Non mancano i discorsi sulle idee di gioco: "I miei moduli preferiti sono ile il, ma credo che un allenatore debba essere flessibile. "Cerco sempre di mettere in campo una formazione aggressiva. Mi rivedo molto in una dichiarazione di Klopp. ‘Le squadre di Guardiola sono un’orchestra, il mio calcio è heavy metal’. Proprio così. A volte il possesso palla è sopravvalutato, attaccare lo spazio resta la cosa più importante". L’esempio citato è recente: "". Parola d’ordine? Praticità. In un paese che si prepara a ospitare, insieme a Messico e USA, i: "Il calcio qui è ormai il terzo sport, dopo football americano e basket. Il pallone cresce, attira interesse e un evento come la Coppa del Mondo porterà investimenti e visibilità. Al momento, siamo ancora indietro rispetto alle grandi leghe europee, ma guardando gli stadi e la qualità del prodotto, dietro ai campionati top ci siamo noi".Sulle possibilità di un ritorno in, il tecnico fiorentino non tentenna: "Mi piacerebbe, ovvio.Se domani dovesse arrivare una buona proposta economica dall’Italia e l’opportunità di una nuova sfida per allenare in, magari più allettante, mollerei tutto per accettare la seconda". Questione di prospettive, come quelle di alcuni dei suoi ragazzi a Vancouver: "La squadra è forte, diversi calciatori potrebbero trovare spazio nella metà delle squadre di Serie A". Un paio di nomi: ", difensore serbo. Per caratteristiche, non farebbe fatica nel campionato italiano. E così pure, attaccante giovane e promettente. In questa stagione si sta togliendo belle soddisfazioni a Vancouver". Dove Sartini sta bene e si gode la vita: "È una città meravigliosa. Vivo sul mare, ma in 40 minuti si raggiungono montagne spettacolari, quelle delleper capirci. Non mi piace solo la mancanza del tipico calore italiano". Discorso a parte se di mezzo c’è la tavola. "Mia moglie Barbara pensa al cibo, ma ci sono anche tanti ristoranti italiani. In pratica, si mangia come a casa. L’unica cosa che mi faccio spedire dalla mia Firenze è l’olio, il nostro non si batte".Il calcio non è l’unico pensiero: "Ho diverse passioni, qui inè più facile coltivarle perché oltre il pallone c’è più vita e meno stress.. In passato, ho fatto libri per allenatori ae mi sono divertito. Mi piace mettere su carta le mie idee, con tranquillità. Calcio a parte, mi sarebbe piaciuto diventare uno sceneggiatore. Chissà, magari un giorno avrei vinto l’Oscar per la miglior sceneggiatura". Intanto, la storia di Vanni Sartini è già un bel film.