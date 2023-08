L'anno scorso lo United, quest'anno l'Inter. Marko Arnautovic scalda sempre il calciomercato del Bologna che però, oggi come allora, ci tiene a ribadire la propria posizione anche in pubblico. Come aveva fatto il ds Marco Di Vaio in precedenza, il direttore dell'area tecnica Giovanni Sartori, parlando a Sport Mediaset, ha alzato il muro di fronte alle sirene nerazzurre:



"Devo ripetere le parole di Di Vaio: Arnautovic non è sul mercato, è molto importante per noi e speriamo che possa darci una mano in questa stagione, che ci auguriamo possa riservargli meno problemi fisici".



LE PAROLE DEL FRATELLO E LA SITUAZIONE - L'Inter vorrebbe prenderlo ad un prezzo ribassato sfruttando l'età avanzata e la promessa del Bologna di lasciarlo partire a fronte di un'offerta interessante per il calciatore. Adesso che quest'offerta, a detta del fratello Danijel, è in arrivo, Marko sarebbe entusiasta di provare a competere per vincere trofei. "Abbiamo ricevuto delle proposte all’inizio di giugno, e il Bologna ci aveva promesso che in caso di offerte da top club, avrebbero considerato una cessione nel caso in cui il desiderio di Marko fosse quello di partire", ha dichiarato un paio di giorni fa a Sky. Un braccio di ferro che verrà presto risolto.