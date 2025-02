Sassuolo a caccia di Benevento e Juventus: i segreti di una stagione che può diventare storia, ecco quando può arrivare la Serie A

Getty Images

Si può dire senza dubbi di essere sconfessati dal campo (ci scuseranno i tifosi di fede neroverde): al di là del piccolo passo falso di ieri sera, ovvero lo 0-0 contro la Sampdoria,. La prima stagione in Serie B, dopo 11 anni consecutivi vissuti nella massima divisione italiana, poteva essere un ostacolo importante, da non sottovalutare.

Non si venga distratti dal pareggio per 0-0 di venerdì sera che ha interrotto le 19 partite consecutive a segno della squadra di Grosso (un primato assoluto nella competizione):. Normale per chi ha vinto le ultime 10 partite casalinghe, chi ha il primato di 16 reti segnate da chi subentra nel corso della gara e sta contendendo record di reti segnati, vittorie e punti ottenuti a squadre come il Benevento di Pippo Inzaghi.

- Anzi, di questo passo, i: vincendo le restanti 11 partite rimaste, i neroverdi possono arrivare a quota 95, prendendosi di diritto un primato che, prima del Benevento, apparteneva alla Juventus del 2007 (chiuse a 85 punti, ma partecipò a un torneo a 22 squadre)., centrando al contempo questo importante traguardo.

Dunque,per poter festeggiare la matematica promozione in A. Ma di questo passo, la Serie A può giungere anche nelle giornate precedenti.(in cui c’è il big match con il Pisa),, tra cui: miglior punteggio come detto, maggior vantaggio sulla seconda classificata (18 del Benevento 2019-20), maggior numero di vittorie (26, sempre del Benevento), maggior numero di successi consecutivi (8 della Cremonese 1992-93, del Verona ‘98-’99 e del Torino 2000-01), maggior numero di reti segnate (77 del Milan ‘82-’83) e, infine, miglior media di gol siglati a partita (sempre del Milan 1982-83).

, guardando anche cosa stanno facendo Salernitana e Frosinone, con entrambe le squadre che rischiano la retrocessione in C, pur avendo sulla carta organici importanti. E quindi, sfortunato nell’esperienza a Lione, che aveva già dominato la cadetteria con il Frosinone., dietro solamente ai 23.5 del Frosinone e ai 24.1 della Juve Stabia).– su tutti Berardi, ritornato in splendida forma dopo il lungo stop causato dal tendine d’Achille –, ovvero per la squadra del prossimo anno in A (Bonifazi e Velthuis dietro, Mazzitelli in mezzo, Verdi e Skjellerup davanti). Ma non si resterà fermi:

