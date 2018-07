Il Sassuolo è arrivato alle battute finali della trattativa col Benevento per l'attaccante esterno Brignola. Ieri è andato in scena un incontro tra club dove è stata trovata un'intesa sul cartellino del classe 1999 (l'affare si può chiudere inserendo Bandinelli e Ricci come contropartita per i campani). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i neroverdi continuano la caccia a un centrale: piace Bonifazi (Torino, c'è la Spal). In uscita Marchizza al Crotone, lo Spezia su Ragusa e Missiroli.