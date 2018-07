Claud Adjapong, esterno del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prossima stagione.



Queste le sue dichiarazioni: "E' sempre bello vestire la maglia della propria città. Proverò a ritagliarmi un posto da titolare, darò il meglio di me. A De Zerbi piace molto giocare la palla, dobbiamo fraseggiare e io sto cercando di migliorare nel palleggio. Nei primi periodi della scorsa stagione abbiamo sbandato, ma ora vogliamo metterci il cuore ad ogni partita, giocandocela con tutti. In passato abbiamo dato filo da torcere anche alle grandi. Chiedo ai tifosi di venire allo stadio, quando c'è un bel tifo è come avere una spinta in più".