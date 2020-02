Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio la preparazione al Mapei Football Center in vista della trasferta di domenica contro la Spal. Per i neroverdi attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, possessi palla, partitina a tema, partitella su campo ridotto e lavoro metabolico. A parte Vlad Chiriches e Marlon. Domani è in programma una doppia seduta a PORTE CHIUSE. Questo pomeriggio inoltre c'è stata la gradita sorpresa da parte di Arrigo Sacchi che, accompagnato dall'AD Giovanni Carnevali, ha potuto visitare il Mapei Football Center intrattenendosi in particolare con mister De Zerbi e il DS Giovanni Rossi. Mister Sacchi ha poi assistito da bordo campo all'allenamento della squadra.