I primi casi furono quelli di Zaza e Berardi, poi il vortice di grandi affari che ruota attorno al Sassuolo ha preso corpo e di anno in anno, di estate in estate, sono tanti i giocatori che il club neroverde ha saputo valorizzare e mettere sul mercato centrando plusvalenze fondamentali per il proprio e anche per altri bilanci. La prossima estate l'ad Carnevali non sarà da meno e tanti dei gioielli dell'attuale rosa potrebbero partire e seguire le orme di Politano, Demiral e Sensi.Il pezzo pregiato è sicuramente l'esterno d'attacco franco-ivoriano Jeremie Boga. Piace letteralmente a mezza Serie A e non solo, essendo un classe 1997, sta richiamando sirene estere anche in Premier League e Liga.ci hanno pensato, ma il club più attivato sull'ex-Chelsea è sicuramente ilche già a gennaio ha provato il colpo. L'unico ostacolo da superare? La certezza che il club londinese non eserciti il diritto di riacquisto presente negli accordi con il club neroverde anche se i segnali sono tutti positivi.stava invece vivendo la stagione della definitiva consacrazione. Dopo l'esplosione ale il sacrificio sull'altare del bilancio, il centrocampista classe 1998 ha vissuto una prima stagione complicata salvo poi iniziare a crescere e valorizzarsi. Oggi è un prototipo perfetto di una mezzala moderna e sonoi due club che si stanno dando battaglia a colpi di contatti con agenti e società.Oltre ai due gioielli non può essere tralasciato il solitoche a Sassuolo ha ormai trovato la sua dimensione e che potrebbe anche non essere ceduto. Laè l'unico club che aveva mostrato interesse anche nel corso dell'ultimo mercato e non è detto che non ci riprovi in estate quando con il club neroverde si proverà a parlare del futuro di due ex-Primavera giallorossi oggi in prestito in Serie B. Stanno infatti facendo benissimo sia a Empoli il centrocampistache allo Spezia il difensore. Su entrambi c'è l'interesse die non solo. La chiamata da Trigoria arriverà al telefono di Carnevali, per un'altra estate che, in neroverde, si prospetta incandescente e ricca... anche di plusvalenze.