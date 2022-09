Agustin Alvarez, attaccante del Sassuolo che ha deciso la gara contro il Torino, ha parlato a Dazn:



"Me la sto godendo, sono successe molte cose e dedico tutto questo alla mia famiglia. Che emozione. Vengo da un piccolo paesino, è un mondo nuovo qui come cultura, cibo, ma mi trovo bene e voglio dimostrare quello che valgo. Il primo messaggio è per la mia compagna. Il mio idolo è Suarez, che mi ha insegnato tanto in Nazionale".