Agustin Alvarez, arrivato in Italia dal Penarol a luglio 2022, ha deluso molto le aspettative, collezionando in una stagione e mezza solo 22 presenze (la maggior parte delle quali da subentrante), condite da 1 gol e 1 assist. Per questo, per lui si apre l'ipotesi cessione e, come riportato da Sky, a farsi avanti è il New York City, che vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto.