Il Sassuolo è a un passo da John Ryan. Il terzino diciottenne dell'UCD sarà il sesto irlandese in Serie A. Lo riporta Independent. Classe 2004, Ryan è un nazionale Under 19 ed è passato dallo Shamrock Rovers all'UCD all'inizio di questa stagione. Ora una nuova avventura in Italia dove il giocatore ha firmato un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione.