Con il derby di domenica sera tra l’Inter e il Milan, nella 21esima giornata di campionato il Napoli ha l’occasione di allungare ancora in classifica rispetto alle inseguitrici. La squadra di Luciano Spalletti viene dalle vittorie in Serie A contro Sampdoria, Juventus, Salernitana e Roma e il quinto successo di fila potrebbe arrivare in casa dello Spezia. Le quote sulla lavagna scommesse danno i campani nettamente favoriti a 1,38 e i liguri, che hanno perso le ultime due contro Roma e Bologna, sono piuttosto distanti nei pronostici della vigilia visto che il segno 1 al “Picco” vale 8,25 volte la posta, mentre il pareggio è a 5,10. Inter-Milan arriva nel momento peggiore per i campioni d’Italia, che contro i nerazzurri hanno appena perso in Supercoppa per 3-0. Dal 18 gennaio non è di certo migliorata la situazione per gli uomini di Pioli che hanno perso contro Lazio e Sassuolo subendo 9 gol, mentre l’Inter – fatta eccezione per il passo falso contro l’Empoli – dopo la pausa per il Mondiale è tornata ad alti livelli. Viste le premesse è comprensibile che Inzaghi e i suoi siano favoriti a 1,98, contro il pareggio a 3,55 e il segno 2 a 3,80. Roma e Atalanta hanno cominciato la settimana perdendo nei quarti di Coppa Italia, ma entrambe potrebbero riscattarsi negli anticipi del sabato. Mourinho deve mettersi alle spalle le sconfitte contro Napoli e Cremonese battendo l’Empoli, ma i toscani non perdono in campionato dall’8 novembre (in casa del Napoli) e nelle ultime gare hanno anche battuto l’Inter e pareggiato in casa della Lazio. All’Olimpico le quote Betaland danno comunque il segno 1 a 1,50, contro il 2 a quota 7,00. Gara più difficile per l’Atalanta che sfida il Sassuolo, esaltato per la recente vittoria per 5-2 ai danni del Milan, ma i bergamaschi sono favoriti a 1,95. Tra i big match anche Fiorentina-Bologna, con i viola che spiccano a 1,85, mentre Verona-Lazio e Salernitana-Juventus saranno i posticipi. Lunedì al Bentegodi Sarri deve consolidare le ambizioni di Champions puntando al segno 2 proposto a 2,03, mentre Salernitana-Juventus sarà secondo Allegri “uno scontro salvezza”. I tre punti per i bianconeri sono a quota 1,58.