Sassuolo-Atalanta (domenica 20 agosto con inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la prima giornata di campionato in Serie A.

Senza lo squalificato Tressoldi, Dionisi lancia Viti e potrebbe far partire dalla panchina Berardi.

Dall'altra parte Gasperini dovrebbe fare lo stesso con l'ex di turno Scamacca.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Maxime Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Bakker; Pasalic, Lookman; Duvan Zapata. All. Gasperini.