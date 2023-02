In diretta su Sky Sport, è arrivata la ricostruzione sull'episodio relativo all'espulsione di Luis Muriel, nel finale di Sassuolo-Atalanta. L'attaccante colombiano si sarebbe rivolto all'arbitro Marcenaro con la frase "Sei scarso", subito dopo il cartellino rosso ricevuto dal fischietto della sfida. Poca chiarezza resta su cosa sia successo in precedenza e, soprattutto, cosa abbia detto l'attaccante per essere espulso.