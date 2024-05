Sassuolo, Ballardini ammette: 'Salvezza lontana. Ma ce la giochiamo fino in fondo, sia chiaro a tutti'

Il tecnico delDavideha parlato a Dazn dopo la sconfitta in rimonta sul campo del Genoa:"Il Sassuolo non meritava di perdere, era di straordinaria importanza e con la partita abbiamo perso tante speranze, ma siamo ancora in corsa. Pesa tanto nella testa dei giocatori, la salvezza si allontana. Ma detto questo, la prestazione c'è stata, non ricordo una parata del nostro portiere, né del loro, ci teniamo quanto di buono c'è ma ora contro il Cagliari diventa fondamentale, vincere con loro e poi vedere cosa viene fuori"."Il gol del pareggio del Genoa è arrivato dopo un'occasione per noi, mi sembrava una partita in controllo. Venire qua e fare una partita del genere non portando a casa nulla dispiace. Se mi aspettavo che sarebbe stato difficile? Sì, certo, ci siamo abituati".

"Tutte e due. Ma più che preoccupati siamo dispiaciuti. Ce la giochiamo fino in fondo, sia chiaro a tutti".