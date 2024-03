Sassuolo, Ballardini: 'Berardi è a disposizione. Non voglio ragazzi tranquilli'

Nasce il nuovo Sassuolo di Davide Ballardini. L'allenatore ha parlato nella sua prima conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Verona.



LA SCELTA - "Quando noi arriviamo cerchiamo di farci conoscere, cerchiamo di far capire cosa chiediamo ed è chiaro che in due giorni non puoi stravolgere nulla, magari ti concentri su due aspetti: quello difensivo di squadra e quello offensivo di squadra. Tutto questo lo migliori col tempo, tutto passa dal rapporto, dal coinvolgimento, dal miglioramento. Una cosa per me fondamentale è lo spirito, l'atteggiamento. I ragazzi non devono essere tranquilli, devono comprendere che è un momento difficile. Ma nelle difficoltà hai il dovere di tirare il meglio di te. L'uomo viene messo alla prova, insieme alla squadra, è tutto molto stimolante: capisci che persona sei e se c'è qualcosa da migliorare perché il momento lo richiede"..



BERARDI - "Berardi sta bene, sia ieri che oggi si è allenato con la squadra, è a disposizione".



DIFESA - "La difesa subisce tanto? Le responsabilità non le hanno solo i 4 difensori, è una responsabilità di squadra, serve attenzione, il coprire bene il campo e avere le distanze corrette tra i reparti. Il Sassuolo spesso va in difficoltà quando perde la palla, ma la responsabilità è di tutta la squadra, gli attaccanti devono essere bravi nel pressing, i centrocampisti devono fare da filtro. E allora la difesa ha dei vantaggi. Io fautore della difesa a 3? Noi siamo partiti con la difesa a 4 a Palermo, Cagliari, poi la difesa a 3 l'abbiamo inserita nel Genoa. Questa è una squadra che è stata costruita in modo molto chiaro, le caratteristiche dei giocatori sono ben chiare e noi dobbiamo creare una squadra che sia chiara, che sia brava nelle due fasi, che abbia un atteggiamento giusto, un approccio giusto".