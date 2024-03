Sassuolo, Ballardini: 'L'infortunio di Berardi? Credo che sia più di un sospetto'

Intervenuto al termine della gara contro il Verona, Davide Ballardini, nuovo tecnico del Sassuolo, ha parlato subito della situazione di Domenico Berardi, uscito dal campo dolorante per un sospetto infortunio al tendine d'Achille. "Credo ci sia più di un sospetto", ha detto Ballardini sul caso che riguarda il numero dieci neroverde. "Berardi è un giocatore straordinario, ma credo che i ragazzi abbiano tutto per giocarsela fino in fondo. Penso che oggi il Sassuolo abbia sempre avuto la gara sottomano. Abbiamo avuto situazioni pericolose, ma non siamo stati abbastanza cinici. Quando sono arrivato ho trovato una società serie e dei ragazzi a cui pesa questa situazione. Cambieremo questa situazione.