Sassuolo, Ballardini: 'Ultime partite inguardabili, ma ci crediamo ancora. Thorstvedt in dubbio per l'Inter'

Ilè a un passo dal baratro. I neroverdi, penultimi in classifica con 26 punti, si gioca le ultime possibilità di salvezza e nella 35esima giornata di Serie A affrontano l'Inter campione d'Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia (sabato 4 maggio 2024, ore 12.30).Alla vigilia del match, il tecnico degli emilianiè intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "E' una partita che ti dà emozioni forti. Io penso che la rosa del Sassuolo possa giocarsela con chiunque, chiaramente giochiamo contro i campioni d'Italia che sono fortissimi ma per me il Sassuolo ha una rosa che può fare una buona prestazione, anche se viene da due prestazioni molto negative, anche con l'Inter".

- "L'errore grave che noi abbiamo commesso contro Lecce e Fiorentina è in zona di palla non portare tanti giocatori e non essere aggressivi, quindi l'aver portato pochi giocatori in zona di palla è soprattutto non aver avuto quell'aggressività e quella voglia di chiudere e raddoppiare gli avversari che fa sì che noi si possa fare la partita, pochi giocatori in zona di palla, passivi e tu hai preso delle bastonate".- "E' un aggravarsi della situazione? Sì, penso di sì, ma è giusto che noi si pensi a noi, a far vedere, a mostrare, quelle cose che ho detto: portare tanti giocatori in zona palla, cercare di condizionare di più gli avversari, smarcarsi per farsi dare palla, il Sassuolo deve essere questo per me, in fase difensiva devi scivolare, capire la situazione, il momento, questi tre-quattro aspetti che sono fondamentali bisogna saperli leggere e farli nel modo giusto cosa che non abbiamo fatto assolutamente nelle ultime due partite".

- "Sì, ma puoi solamente vincere questa paura facendo quello che ho detto, se tu fai quello che vogliamo che si faccia poi fai la partita, da squadra perché se metti in campo quella voglia, quella chiarezza, quella determinazione, quell'agonismo, quella foga che serve, io so bene che il Sassuolo ha giocatori di qualità e i giocatori di qualità si esprimono grazie alla squadra che fa le cose che ho detto prima".- "Abbiamo fuori da un bel po' Berardi, Castillejo e Defrel. Ruan è squalificato, Thorstvedt ha un fastidio al pube e lo valutiamo domani. Viti oggi non ha finito l'allenamento, ha mal di pancia, non so cosa possa essere e lo valutiamo domani".

- "Per me la squadra ci crede ancora nella salvezza, è chiaro che i punti sono aumentati, ma abbiamo degli scontri che possono essere decisivi per il nostro percorso. Io me lo spiego solo in un modo: abbiamo ragazzi che ci tengono molto e questo ti porta a essere più pesante di quello che devi essere e non riesci a superare questa pesantezza, il fatto che tu ci tenga molto invece di riempirti ti porta via".- "Noi abbiamo fatto bene da squadra, non siamo mai stati solidissimi ma siamo stati sempre in partita fino alla sesta nostra, la settima e l'ottava nostra sono state inguardabili, a prescindere da un giocatore perché non è un giocatore che ti fa prendere più o meno gol".

- "A Verona eravamo due giorni prima e non è facile, a Salerno la partita l'hai fatta tu ma abbiamo fatto degli errori gravi. Io sono certo, perché la nostra storia dice questo, che tutti noi faremo del nostro meglio per far sì che le cose vadano meglio, non ci sono dubbi su questo. Stiamo vivendo tutti una grande sofferenza, un grande dispiacere, e queste sono una spinta per far sì che le cose vadano meglio. Anche a Firenze o contro il Lecce noi abbiamo fatto fatica, non ci è riuscito nulla di quello che volevamo fare ma nessuno si è risparmiato. Quando le cose non vengono bene fai più fatica ma noi faremo tutto quello che è nelle nostre corde da qui alla fine, questa è una certezza".

- "Noi siamo tutti Berardi, bisogna che tutti noi facciamo quel qualcosa in più, a partire dallo staff e a finire dai magazzinieri. Berardi è un giocatore importante ma Berardi non c'è e tutti dobbiamo fare quel qualcosa in più".- "Per me non è un fatto di punti deboli dell'Inter, ma se il Sassuolo fa una partita con personalità, e quando gli avversari hanno la palla, l'Inter ha giocatori straordinari, ma se porti tanti giocatori limiti anche i giocatori straordinari che ha l'Inter".

- "Io ho visto ieri il gol di Berardi all'andata ma per chi ama il gioco vedere quei momenti è un piacere, come vedere una bella scena di un film: vedere come un campione tratta la palla è come vedere un bel film".- "E' la verità, Thorstvedt a me piace molto, è un gran giocatore, ma noi abbiamo Racic, Lipani, Obiang, Boloca. È chiaro che fai fatica a sostituire un giocatore che ha fisicità e qualità con la palla, ma abbiamo da Racic a Lipani, non credo di creargli disturbo se dico che Lipani diventerà un giocatore importante perché è un ragazzo serio".