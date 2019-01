Mario Balotelli può tornare in Italia. Come scrive Tuttosport, il Sassuolo ci sta pensando, con il centravanti italiano, in uscita dal Nizza, che piace anche al Marsiglia. Con la Sampdoria fuori dai giochi, vista la scelta di puntare su Gabbiadini, il Sassuolo, a oggi, è l'unico club italiano che sta riflettendo se puntare o meno sull'attaccante ex Inter e Milan.