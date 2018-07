Enrico Brignola, esterno offensivo del Benevento e dell'Italia Under 19, piace al Sassuolo del suo ex allenatore Roberto De Zerbi. Come riporta Sky Sport, c'è stato un incontro tra i due club in mattinata, con i neroverdi che hanno fatto le loro proposte. Ora tocca alle Streghe se lasciar partire il proprio talento.