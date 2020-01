Domenico Berardi, match winner della partita contro il Torino, ha commentato a Sky Sport il successo del suo Sassuolo: "E' un periodo dove tutto ci gira male. Siamo partiti bene, abbiamo subito un gol sfortunato ma siamo stati bravi a reagire. Questa è la strada giusta. Mancini in tribuna? Io cerco di dare sempre il meglio di me stesso. Sono contento per la vittoria più che per il gol. Non meritavamo questa situazione in classifica perchè, per quanto facciamo in campo, meritiamo di più".