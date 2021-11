Domenico Berardi ancora a segno contro il Milan, al termine della partita l'attaccante del Sassuolo commenta a Dazn: "Sicuramente son contentissimo, mi sembra di vivere un sogno però lo sto vivendo alla grande. Questa squadra meritava di fare tre punti, perché aveva fatto ottime prestazioni ma non aveva raccolto i punti che meritava. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita sul campo della prima in classifica. Dieci gol contro il Milan? Non so cosa succede, mi porta fortuna il Milan. Gli ho sempre fatto gol e spero di continuare a così. Rimonta fatta? Noi facevamo dei primi tempi buoni ma nel secondo tempo, negli ultimi 15 minuti, non riuscivamo a portarla a casa. Oggi abbiamo fatto un salto di qualità che ci mancava. Bandiera del Sassuolo? Il mio paesino di pochi abitanti devo ringraziarlo, mi fanno sentire sempre il loro calore. Cosa faranno a Sassuolo? Non so, vedremo...".