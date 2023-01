Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la grande vittoria di San Siro contro il Milan: "Da un po' raccogliamo poco, a Monza abbiamo fatto una grande partita e meritavamo di vincere. Alterniamo partite buone e poi meno, peccando negli atteggiamenti. Oggi siamo stati bravi ad approcciare la partita, abbiamo dato un segnale forte. Noi siamo questi e dobbiamo continuare così. Sono contento perché abbiamo fatto una grande prestazione. Io non sono ancora al 100%, in settimana ho avuto l'influenza. Devo lavorare tanto per ritrovare la condizione fisica e mentale, ci sto lavorando e oggi mi sono un po ritrovato. Sono convinto che ci tireremo fuori dalla nostra situazione di classifica".



ATTEGGIAMENTO - "Bisogna correre uno per l'altro, oggi lo abbiamo fatto e lo facciamo già da un po. Non dobbiamo perderlo, dobbiamo alimentarlo e sono convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni".



MILAN - "Questo è un Milan in difficoltà, hanno fatto tante partite ma stiamo parlando di una grande squadra. Venire qui e vincere così non è facile".