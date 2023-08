Il match di Coppa Italia tra Cosenza e Sassuolo lancia segnali di mercato, che si legano al nome di Domenico Berardi. L'esterno d'attacco neroverde, poco impiegato in questo precampionato da Dionisi, è stato escluso dal match di Coppa Italia, per il quale non è sceso nemmeno in panchina.



I MOTIVI - Diverse le ipotesi che riguardano l'assenza di Berardi per il match delle 18. Sicuramente si fa strada l'ipotesi Juventus, accostata ormai da tempo al giocatore e possibile destinazione in caso di addio al Sassuolo. La sua assenza potrebbe essere legata anche ad un permesso speciale, visto che in questi giorni Mimmo ha accolto la nascita del suo secondo figlio, Riccardo.



MERCATO - Non è da escludere un possibile caso di mercato, con la Juventus che osserva il giocatore e che in questa sessione di mercato è tornata con forza tra le candidate. Un'operazione di mercato potrebbe essere favorita dalle numerose contropartite che la Juve è in grado di offrire, tra tutte Iling Junior e Soulé. Trama che si infittisce, anche perché lo stesso Berardi non ha escluso la possibilità di partire in questa finestra di mercato.