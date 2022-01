Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio di oggi contro il Genoa: “Eravamo contati per la gara di oggi ma chi ha giocato ha fatto una grande partita. C’è rammarico per i primi 20’ concessi al Genoa, poi per il resto siamo stati perfetti. Dobbiamo lavorare su questo. Loro oggi giocavano a cinque dietro puntando sulle ripartenze ed è stata dura creare, ma ci siamo riusciti. La prestazione è stata ottima e faccio i complimenti ai ragazzi.



50° GOL AL MAPEI - Sono contentissimo. Quando un giocatore raggiunge un traguardo così è un’emozione.



LE VOCI SU SCAMACCA E FRATTESI - Hanno qualità pazzesche e le stanno migliorando ancora. Hanno un bel futuro davanti”.