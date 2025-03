Sassuolo, Berardi torna sul mercato: prima la Serie A e poi la Champions, dove può andare

Come ogni anno, come ogni estate. Quando il mercato si avvicina la domanda che si fanno in tanti è sempre quella:. Prima vuole riportare la sua squadra in Serie A e ormai ci siamo quasi (la promozione matematica potrebbe già arrivare intorno a metà aprile), poi testa al mercato con la possibilità di cambiare maglia. A 30 anni - ad agosto saranno 31 - non ha ancora abbandonato il sogno di giocare in Champions League, vuole rientrare nel giro della Nazionale e si è ormai messo alle spalle la lesione completa del tendine d'Achille subita nel 2024.

- Da gennaio a ottobre di quell'anno ha giocato solo un'ora contro il Verona, prima di farsi male.; una sola partita saltata e da quando è tornato titolare ha sempre giocato almeno 85' tranne contro il Bari quando è stato costretto a uscire all'intervallo perché aveva la febbre molto alta. Mimmo è tornato. E pazienza se si è ritrovato in Serie B, è solo questione di tempo. Ha ricominciato a sorridere e a essere decisivo in campo, al Sassuolo nessuno ha voluto affrettare i tempi per il recupero dall'infortunio e l'unico obiettivo era riavere Berardi al top della forma seguendo l'iter stabilito dallo staff medico.

- Negli anni Juventus, Milan e Inter si erano informate - chi più chi meno - sui costi di un possibile trasferimento di Berardi, senza però poi mai approfondire i discorsi. Più recentemente aveva fatto un sondaggio l'Atalanta e il giocatore era stato accostato anche alla Roma. Tutte società che, a oggi, hanno altri obiettivi per l'estate, ma. Il Bologna tra qualche mese potrebbe diventare una possibile destinazione, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League. Discorso simile per la Fiorentina che è stata l'ultima a interessarsi a Berardi, difficilmente andrà in Champions ma potrebbe diventare la squadra giusta nella quale rilanciarsi.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui