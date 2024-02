Sassuolo, Bigica già a rischio: spunta l'idea Gattuso

Gabriele Stragapede

Un’amara e severa sconfitta per il Sassuolo (1-6 contro il Napoli) che ora riflette immediatamente sulla posizione di Emiliano Bigica. Sono ore di riflessioni importanti e non è detto che un nuovo tecnico possa arrivare nel corso dei prossimi giorni in Emilia-Romagna. Il club neroverde sta valutando se proseguire con l’attuale allenatore, infatti, oppure cambiare e dare un'ulteriore scossa a una squadra che ha collezionato l’ennesimo ko della sua stagione (l’ultima vittoria risale al 6 gennaio, per 1-0, contro la Fiorentina).



SPUNTA GATTUSO – In questo senso, spunta l’idea che porta a Gennaro Gattuso, esonerato qualche settimana fa dall'Olympique Marsiglia. Questa possibilità può diventare reale se la società emiliana dovesse decidere di cambiare nelle prossime ore. Ore calde, in casa neroverde si riflette, nuovamente, sul futuro della panchina.



LE ALTERNATIVE – Ma Gattuso non è l’unico profilo sondato. Già dopo l’esonero di Dionisi, il club stava studiando a chi affidare la missione salvezza con nomi del calibro di Ballardini e Grosso che erano già stati contattati prima di affidare – temporaneamente – la panchina a Bigica. Il nodo sta nel progetto a lunga scadenza che tutti questi tecnici richiedono per firmare. Un nodo da sciogliere in fretta in casa Sassuolo, prima che lo spettro della Serie B diventi reale.