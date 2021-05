Dopo Roberto De Zerbi, anche Jeremie Boga annuncia l'addio al Sassuolo. In un'intervista a L'Equipe, l'ivoriano ha svelato: "Quando ho iniziato a Sassuolo con quest'allenatore (nel 2018, ndr), ero scioccato dall'intensità degli allenamenti. Non l'avevo mai visto prima, il mister ha idee e ha lavorato molto a livello tattico e sul possesso palla. E' molto severo: in caso di passaggio col piede sinistro quando era necessario farlo con il piede destro, lo la lascia passare. È difficile, ma fai molti progressi. Se non fai al meglio un esercizio, puoi restare in campo fino al mattino dopo, non è un problema suo (ride, ndr)".



SULL'INTERESSE DEL LIONE - "Per ora siamo concentrati sull'obiettivo di andare in Europa League. Poi vedremo".



SULL'ADDIO - "Da gennaio eravamo in trattative per il rinnovo, senza arrivare ad un accordo. Così abbiamo deciso con i dirigenti che mi sarei trasferito quest'estate. Dopo tre anni qui, ora è il momento giusto. Vorrei fare un passo avanti. Se c'è la possibilità di seguire l'allenatore, perché no. Dopodiché, ciò non significa che lo seguirò ovunque: dovremo vedere dove andrà, cosa succederà alla fine in questa stagione. Non chiudo nessuna porta".