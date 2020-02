Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo il 2-1 alla Spal: "Abbiamo fatto una grande partita dal 1', il risultato è meritato perché abbiamo fatto tutto bene. Contro le squadre del nostro livello dobbiamo difendere più basso, per noi è più difficile. De Zerbi mi sta aiutando tanto, specie per l'aspetto tattico. Sono contento di crescere così. Obiettivi per questa stagione? Il più alto possibile, voglio vincere ogni partita".