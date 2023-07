Il Sassuolo difficilmente vende un giocatore senza avere il sostituto pronto. E' una società che pianifica, guarda al futuro e individua nuovi talenti da valorizzare. E' stato così con Frattesi, sarà così con il suo sostituto: Davide è andato all'Inter per un affare da 33 milioni totali più il 10% sulla futura rivendita, ma. Tra i due club c'è un'intesa verbale e vanno sistemati solo gli ultimi dettagli, il portiere classe 2001 Stefano Turati è già nel ritiro del Frosinone dove torna in prestito secco dopo al buona stagione dell'anno; oggi è previsto un incontro tra i dirigenti gialloblù e l'agente di Marchizza, poi ci sarà quello col procuratore di Harraoui.- Ancora qualche aspetto da sistemare, ma filtra ottimismo da tutte le parti coinvolte e l'affare è in dirittura d'arrivo.. Boloca è sempre stata la prima scelta del Sassuolo per il dopo Frattesi, sul classe '98 c'era anche il Bologna ma nelle ultime setttimane i neroverdi hanno accelerato i discorsi.- Nato a Chieri - paesino in provincia di Torino da quasi 37mila abitanti - da genitori romeni, Boloca è entrato anche in orbita Nazionale:, e avendo giocato solo un'amichevole con la Romania è convocabile dall'Italia perché non ha ancora giocato partite ufficiali con altre nazionali. Mancini ci pensa, il Sassuolo lo aspetta: Boloca in arrivo, il dopo Frattesi è già iniziato.