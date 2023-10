Daniel Boloca, centrocampista del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a DAZN dopo la partita contro il Bologna. Di seguito le dichiarazioni.



Ti terrai la maglia del primo gol in Serie A?

“Non sono un materialista. Mi godo il momento. La maglia del gol l’ho data a Ravaglia. È un’emozione unica e indescrivibile e ringrazio il mio gruppo. Toljan? Lo devo ringraziare a vita”.



In cosa dovete migliorare?

“Dobbiamo avere continuità, oltre che personalità e coraggio. Diciamo che inizialmente ho fatto tanta fatica ma sto cercando di migliorare il più possibile. Noi in settimana proviamo i tiri dalla distanza e a fine allenamento ci mettiamo a calciare. Le mie aspettative riguardano solo il miglioramento personale".