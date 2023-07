Nel corso della presentazione da nuovo giocatore del Sassuolo, il nuovo acquisto Boloca ha spiegato perché ha scelto i neroverdi nonostate l'interesse di altri club come Bologna e Torino: "Quando ti arriva una chiamata da una società così importante che valorizza bene i giovani, che ha strutture importanti... Una società consolidata in Serie A è il sogno di tutti, quando ho saputo dell'interessamento ero entusiasta e non ho mai avuto dubbi sulla scelta".