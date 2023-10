Sassuolo-Bologna (sabato 28 ottobre con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in Serie A. Dopo la vittoria di misura ottenuta contro il Frosinone gli ospiti si presentano a questa sfida con 14 punti in classifica, 4 in più dei padroni di casa reduci dalla sconfitta interna con la Lazio.



LE ULTIME - Dionisi deve valutare le condizioni di Viti, Obiang, Matheus Henrique e Alvarez. Dall'altra parte Thiago Motta non può ancora contare sui difensori Posch, Lucumì e Soumaoro.



PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.