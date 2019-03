Il centrocampista del Sassuolo Mehdi Bourabia ha concesso un'intervista a Foot Mercato: "Quello francese non è un campionato in cui volevo tornare a tutti i costi. Ho sempre amato viaggiare, sono uno aperto dunque non mi dispiaceva tentare un'altra avventura all'estero. So che il Marsiglia mi seguiva per il mio percorso in Europa League la scorsa stagione. Non ci sono state offerte concrete, ma è il solo club che mi seguiva. Ho già ricevuto sondaggi da diversi club a gennaio, vediamo cosa succederà sul mercato".