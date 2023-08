Nell'ultima settimana di mercato c'è una situazione da monitorare con attenzione: dopo tanti anni in neroverde,. Il Sassuolo fa una valutazione di 30 milioni, l'ad Carnevali ha spiegato che al momento non ci sarebbero i tempi tecnici per trovare un sostituto e per questo la cessione di Berardi sarebbe complicata.- Da giorni, quindi, è partito un braccio di ferro tra il giocatore e il Sassuolo, ognuno cerca di far valere le proprie volontà con la Juventus spettatrice interessata. Al momento i bianconeri non hanno fatto offerte concrete, c'è stato qualche contatto come già successo negli anni scorsi ma di proposte non ne sono ancora arrivate.- Intanto, dopo aver saltato il debutto in campionato la settimana scorsa contro l'Atalanta,, nella prima giornata Dionisi al suo posto ha fatto giocare Defrel al fianco di Bajrami e Laurienté con Pinamonti prima punta. Tra un paio di giorni l'allenatore scioglierà ogni dubbio diramando la lista dei convocati, intanto il braccio di ferro tra Berardi e il Sassuolo va avanti. E la Juve osserva.