Brutte notizie dall'infermeria per il Sassuolo. Si fermano infatti Consigli e Pinamonti: per l'attaccante, si è evidenziata una distrazione al flessore della coscia destra, mentre per il portiere si è evidenziata una distrazione al legamento collaterale del ginocchio destro. La situazione sarà valutata quotidianamente in funzione dei successivi controlli diagnostici e delle terapie effettuate.