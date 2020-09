Sassuolo-Cagliari 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 32’ s.t. Simeone (C), 42’ s.t. Bourabia (S).



Assist: 32’ s.t. Joao Pedro (C).



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (29’ s.t. Muldur), Chiriches, Ferrari, Rogerio (16’ s.t. Kyriakopoulos); Obiang (16’ s.t. Bourabia), Locatelli; Berardi, Djuricic (45’ + 4’ s.t. Ayhan), Haraslin (16’ s.t. Defrel); Caputo. All. De Zerbi



Cagliari (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan (1’ s.t. Pisacane), Lykogiannis; Caligara (16’ s.t. Zappa), Marin (30’ s.t. Oliva), Rog (30’ s.t. Sottil); Nandez, Simeone, Joao Pedro (43’ s.t. Tripaldelli). All. Di Francesco.



Arbitro: Sig. Marinelli di Tivoli.



Ammoniti: 6’ p.t. Faragò (C), 15’ p.t. Nandez (C), 4’ s.t. Rog (C), 13’ s.t. Chiriches (S)