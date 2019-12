Sassuolo-Cagliari 2-2 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 6' p.t. Berardi (S), 36' p.t. Djuricic (S), 6' s.t. Joao Pedro (C), 45' s.t. Ragatzu (C)



Assist: 6' p.t. Djuricic (S), 36' p.t. Toljan (S)



Sassuolo (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon (1' s.t. Peluso), Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi (28' s.t. Traorè), Djuricic (43' s.t. Obiang), Boga; Caputo. All. De Zerbi.



Cagliari (4-3-2-1): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini (1' s.t. Lykogiannis); Nandez (32' s.t. Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (1' s.t. Cerri). All. Maran.



Arbitro: Sig. Pairetto



Ammoniti: 32' p.t. Klavan (C), 37' Berardi (S), 38' p.t. Pellegrini (C), 39' p.t. Magnanelli (S), 45' p.t. Djuricic (S), 45'+ 1' Rog (C), 1' s.t. Pisacane (C)