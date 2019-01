Sassuolo-Cagliari 3-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 8' Locatelli, 45+3' Babacar rig., 87' Matri



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Magnanelli (75' Magnanelli), Bourabia; Berardi, Babacar (70' Matri), Djuricic (65' Boga). All. De Zerbi.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna (77' Padoin), Cepputelli, Pisacane, Lykogiannis (46' Farias); Faragò, Cigarini (63' Birsa), Barella; Ionita; Pavoletti, Joao Pedro. All. Maran.



Arbitro: Irrati di Pistoia



Ammoniti: 14' Barella (C), 25' Djuricic (S)