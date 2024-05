Sassuolo-Cagliari, le formazioni ufficiali: fuori Luvumbo e Toljan

Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida valida per il 37° turno di Serie A tra Sassuolo e Cagliari. In palio ci sono punti preziosi in ottica salvezza, con le due squadre che si stanno giocando la permanenza nella massima serie fino agli sgoccioli del campionato.Le due società hanno reso note le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle 12:30 con le scelte dei due allenatori, Davide Ballardini e Claudio Ranieri.Di seguito i ventidue calciatori che partiranno dall'inizio nel lunch match della 37esima giornata: