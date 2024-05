Sassuolo-Cagliari: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Partita: Sassuolo-Cagliari

Data: domenica 19 maggio 2024

Orario: 12.30

Canale TV: Dazn, Sky Sport

Streaming: Dazn, Sky Go e NOW TV

Dove vederla: anche Sassuolo-Cagliari può essere vista sia su Sky che in streaming su Dazn, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast). Ma la partita la si può vedere anche su Sky.

Tra le partite più importanti della 37esimaa giornata del campionato di Serie A c'è, una gara per due formazioni a caccia di punti importanti per poter continuare a sperare nella salvezza. Il calcio d'inizio è domenica 19 maggio alle ore 12.30 al Mapei Stadium.

Nella formazione neroverde, mister Ballardini andrà avanti con lo schieramento a tre dietro, dunque conferma per Kumbulla con Erlic e Ferrari. Fasce presidiate da Toljan e Doig. In regia Obiang coadiuvato da Matheus Henrique e Thorstvedt. Avanti Pinamonti e Laurientè. Indisponibili Defrel, Castillejo e Berardi. Nei sardi, mister Ranieri potrebbe schierare sulle corsie esterne occupate da Nandez e Augello, in mezzo al campo riecco Gaetano mentre sono indisponibili Jankto e Makoumbou che hanno terminato con anticipo il campionato. Avanti Shomurodov e Luvumbo.Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan, Boloca, Obiang, Thorstvedt, Doig; Pinamonti, Laurienté. All. BallardiniScuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Deiola; Nandez, Gaetano, Luvumbo; Shomurodov. All. Ranieri