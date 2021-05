Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Parma: "Finalmente torno sul campo, era la cosa a livello personale più importante. Abbiamo un obiettivo di squadra, sappiamo che è difficile ma ci proveremo fino alla fine. Ormai, a livello personale, il peggio è alle spalle. Sto bene, mi sto allenando, ho fatto una buona mezz'oretta quest'oggi. Nazionale? Per Sassuolo è una grande soddisfazione avere 4 giocatori in nazionali più i giovani in Under 21. Ognuno di noi ambisce all'Europeo. E' un mio sogno, potrebbe arrivare dopo una lunga gavetta e tanti sacrifici. Ci proverò fino alla fine, comunque andrà sarò contento".