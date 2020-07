Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, parla a la Gazzetta dello Sport e, tra le tante cose, tocca il tema Nazionale: "E’ il sogno da bambino che inseguirò finché gioco, fino all’ultimo secondo. Ora la mia nazionale è neroverde. I miei capelli biondi? Questo biondo onestamente... beh non vedo l’ora che vada via e in fretta, non ce la faccio più. Come nasce? Durante il lockdown mia figlia Sofia, quella grande, voleva farsi delle ciocche bionde assieme alla mamma e io ho fatto da cavia: mi sono trovato tinto di giallo, arancione, colori strani... Insomma, o aspetto la ricrescita o li raserò a zero. Presto".



IL RAPPORTO CON CONTE E DE ZERBI - "Antonio l’ho avuto per due anni, ho vinto due campionati e mi ha dato tanto a livello di mentalità. De Zerbi? Con lui basta che ci guardiamo e ci capiamo. Si è creato un feeling fra noi inimmaginabile, sempre con massimo rispetto".