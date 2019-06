Francesco Caputo è sempre più vicino al Sassuolo. L'attaccante, che l'anno scorso ha segnato 16 gol con la maglia dell'Empoli, ha trovato l'accordo col club nervoerde: pronto un contratto di tre anni, ingaggio da 1 milione nella la prima stagione, che salirà a 1,5 la seconda e a 2 il terzo anno. Empoli e Sassuolo hanno trovato l'intesa per - come riporta Sky Sport - 7,5 milioni di euro più Bandinelli e Gliozzi, che si avvicina alla richiesta iniziale di 10 milioni che aveva fatto l'Empoli per far partire il suo bomber.



CONCORRENZA - Sul giocatore c'erano anche Fiorentina e Genoa, che ha provato a prendere l'attaccante su richiesta esplicita del suo ex allenatore Aurelio Andreazzoli. Il Sassuolo però sembra aver superato definitivamente la concorrenza, Caputo sempre più vicino a vestire la maglia neroverde.