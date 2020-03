Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi di tutta Italia attraverso i canali social del club neroverde: "Volevo mandare un mio messaggio per dire che siamo in un momento delicato, è un periodo difficile per tutti. Solamente uniti possiamo vincere questa battaglia. Dobbiamo ringraziare i medici e i volontari che stanno facendo un lavoro incredibile, sono i nostri eroi. L'Italia è una grande bellezza, tocca a noi mostrare il nostro senso civico. Stiamo a casa, tutto andrà bene!".