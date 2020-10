Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo ed autore di 4 gol nelle prime 4 giornate di campionato, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della vittoria per 4-3 sul Bologna: "E' stata una partita bellissima, con tanti gol. Sapevamo di affrontare una squadra forte, ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, non mollando mai neanche sotto 3-1. Abbiamo continuato a fare tutto quello che facciamo tutti i giorni in allenamento. Sono anni che lavoriamo insieme con le idee del mister e abbiamo cercato di continuare a fare il nostro gioco. Vedendo ora la classifca fa piacere, ma la strada è ancora lunga. Noi dobbiamo stare con i piedi per terra e cercare di far parlare il campo come abbiamo fatto oggi. Speriamo di continuare così, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Migliorare la scorsa stagione? Cerco ogni giorno di migliorarmi, oggi c'è da sottolineare la vittoria da grande squadra che abbiamo ottenuto. Mancini ha detto che mi convoca perchè offro la birra a tutti? Io la birra la offro anche più che volentieri, non è la prima volta. Son contento di quello che abbiamo fatto fino a qui, ora guardiamo avanti".