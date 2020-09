Dopo il successo in casa dello Spezia, l'attaccante del Sassuolo Francesco Caputo è intervenuto a Dazn: "E' stato assurdo, tre gol annullati e poi uno buono. Siamo felici e soddisfatti della prestazione, non era facile contro una neopromossa che aveva entusiasmo e voglia e nella ripresa abbiamo giocato da grande squadra. Lo Spezia ci ha messi in difficoltà, ma la nostra idea di calcio e le nostre qualità sono venute fuori. Il campionato è appena iniziato, sarà difficilissimo, ma possiamo giocarcela con tutti e vogliamo migliorare la scorsa stagione. Io spero di fare più di 20 gol. Rinnovo? Non ci penso, ho due anni di contratto e sto bene, mi sento un ragazzino e mi alleno bene. Sono concentrato sul campo, al resto penseranno il mio agente e la società".